JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run zeigt im Teaser-Trailer einen Einblick in das Rennen quer durch Amerika

JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run ist schon seit einiger Zeit offiziell, aber abgesehen von einem Standbild, das uns einen Blick auf Johnnys und Gyros Rennen durch die USA gewährt, hatten wir nicht viel von dieser Anime-Adaption gesehen. Bis ein neuer Teaser als Teil eines speziellen Streams zur Feier des Anime von Teil 7 enthüllt wurde.

Der Teaser ist unglaublich kurz und auf Japanisch, aber die Zeilen, die enthalten sind, geben nicht wirklich einen Hinweis darauf, was wir in der Serie sehen werden, abgesehen von dem Rennen, das als Steel Ball Run bekannt ist, und unseren Hauptcharakteren, die es gewinnen wollen.

Wir haben auch die Bekanntgabe unserer Hauptdarsteller für die japanische Synchronisation erhalten. Shogo Sakata wird Johnny Joestar spielen, Yohei Azakami wird unser Gyro Zepelli sein, Diego Brando wird von Kaito Ishikawa gespielt, Lucy Steel wird von Rie Takahashi dargestellt und Steven Steel wird von Kenta Miyake gespielt.

Wir haben noch kein festes Veröffentlichungsdatum für den Anime, aber wir wissen, dass er irgendwann im Jahr 2026 bei Netflix erscheinen wird. Hoffen wir, dass der Streamer die Episoden nicht in Chargen veröffentlicht, wie es bei Teil 6 der Fall war, sonst wird es wieder ein Stöhnen von eifrigen Fans geben.