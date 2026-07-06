JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run kehrt im September offiziell mit der 2. und 3. Stage zurück

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Netflix hat die nächste Phase seiner kritisierten Veröffentlichung der neuesten Staffel von JoJo's Bizarre Adventure vorgestellt. Im Frühling haben wir die erste Etappe des Steel Ball Run-Rennens erlebt, als wir unsere Hauptfiguren in einer langen, aber eigenständigen Folge kennengelernt haben. Die Fans waren ratlos und fragten sich, wann die nächsten Stages des Rennens durch Amerika erscheinen würden, und jetzt haben wir unsere Antwort.

Netflix und Warner Bros. Anime Japan haben offiziell bestätigt, dass JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run am 25. September zurückkehrt, wobei die 2. und 3. Phase in einer neuen Serie von 11 Episoden behandelt werden. Diese 11 Episoden laufen wöchentlich, jeden Freitag, und bringen uns zurück in die Action von Gyro, Johnny und den anderen Fahrern.

Fans werden sicher feststellen, dass es selbst mit 11 bestätigten neuen Episoden höchst unwahrscheinlich ist, dass wir die Gesamtgeschichte von JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run bis zum Veröffentlichungsdatum nennenswert verändern werden. Diese 11 Wochen bringen uns bis zum Winter, wo Netflix wahrscheinlich die nächste Episodenserie und deren Veröffentlichung bestätigen wird. Mit etwa 40 Episoden in JoJo's Bizarre Adventure pro Staffel oder Teil können wir damit rechnen, dass wir noch eine Weile neue Serien abdecken werden.