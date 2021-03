John-Wick-Regisseur produziert Film basierend auf Ghost of Tsushima

You're watching Werben

Bei Playstation Productions entstehen gerade Filme zu Uncharted, The Last of Us, wie wir gestern erfahren haben, Ghost of Tsushima. Nate Fox von Sucker Punch bestätigte das im Playstation-Blog und gab gleichzeitig bekannt, dass der Regisseur Chad Stahelski (John Wick) unter Vertrag genommen wurde, um die schöne Welt Tsushimas in bild- und farbgewaltigen Bildern einzufangen. Ein weiterer Punkt im Skript wird ganz bestimmt intensiven Schwertkämpfen gewidmet sein, die auf der großen Leinwand zum Leben zu erweckt werden sollen.

Fox nutzte die Gelegenheit auch gleich zur Bekanntgabe neuer Verkaufszahlen. Ghost of Tsushima habe sich seit letztem Juli mehr als 6,5 Millionen Mal verkaufen können und ziemlich genau die Hälfte der Spieler soll das Spiel abgeschlossen haben, so der Entwickler. Da ist eine Videospielverfilmung wohl nicht zu weit hergeholt.