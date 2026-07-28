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Die Gesundheitsmarke Johnson & Johnson (J&J) bietet bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar an, um eine Klage in den USA mit Zehntausenden Kunden beizulegen und behauptet, dass ihre Produkte mit Talkum Eierstockkrebs verursachen. Im Großen und Ganzen war das Babypuder des Unternehmens Ziel der eingebrachten Klagen.

J&J hat die Formel seines Babypuders geändert und bestritten, dass seine Produkte mit Talkum Krebs verursachen. Erik Haas, Vivice President of Litigation der Kanzlei, bezeichnete die Ansprüche in einer Stellungnahme als "unbegründet", schrieb jedoch, dass J&J bereit sei, sich zu einigen, um die Angelegenheit endgültig als abgeschlossen zu erklären.

Bis zu 76.000 Fälle würden durch die Zahlung abgedeckt, wobei im nächsten Jahr bis zu 3 Milliarden Dollar angeboten werden. Vor 2028 sind keine zusätzlichen Zahlungen fällig. Wenn diese Einigung umgesetzt werden soll, müssen die Anwaltskanzleien, die die Krebsansprüche vertreten, und Bundesgerichte den Vorschlag akzeptieren, bevor er finalisiert wird.

"Nach jahrzehntelangen Rechtsstreitigkeiten und vollständiger Überprüfung der Wissenschaft in einer umfangreichen Anhörung räumten die Kläger effektiv ihre Unfähigkeit ein, eine spezifische Kausalität nachzuweisen, indem sie ihre Experten in zwei Warnverfahren zurückzogen. In einem Wendepunkt ordnete das Gericht daraufhin an, dass die Kläger zeigen, warum die verbleibenden Ansprüche nicht abgewiesen werden sollten, und bestätigte, was wir seit Jahren behaupten: dass diese Ansprüche keine wissenschaftliche Substanz haben und nur durch unzuverlässige Sachverständigengutachten gestützt wurden, die einer rigorosen gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten könnten", schrieb Haas.

Die Klagen wegen Eierstockkrebs begannen bereits 2009, und obwohl der bereits erwähnte Sieg im Gerichtssaal die Sache zugunsten von J&J wenden konnte, will das Unternehmen diese Angelegenheit so schnell wie möglich hinter sich lassen.