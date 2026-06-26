Johnny Somali soll sechs Monate mit Zwangsarbeit absitzen

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Der amerikanische Streamer Ramsey Khalid Ismael wird seine sechsmonatige Haftstrafe mit Zwangsarbeit absitzen, nachdem ein südkoreanisches Berufungsgericht seine Berufung abgelehnt hat.

Das Gericht entschied sich außerdem, den Antrag der Staatsanwaltschaft auf eine härtere Haftstrafe von drei Jahren abzulehnen, sodass das ursprüngliche Urteil Bestand hat. Während der Berufung soll Ismael um eine mildere Strafe gebeten haben, da er während seiner Haft keinen Zugang zu Medikamenten wegen seiner bipolaren Störung hatte.

Ismael wurde Anfang dieses Jahres wegen mehrerer Straftaten verurteilt, darunter wiederholte Fälle der Behinderung des Geschäftsbetriebs, Verstöße gegen das Public Order Act und die Verbreitung manipulierter sexueller Videoinhalte. Der Fall erregte in Südkorea erhebliche Aufmerksamkeit nach einer Reihe provokativer Live-Übertragungen und öffentlicher Aktionen, die zu weitverbreiteter Kritik und rechtlichen Schritten führten.

Nun, da Berufungen sowohl der Verteidigung als auch der Anklage abgelehnt wurden, gilt die Strafe von sechs Monaten Gefängnis mit Zwangsarbeit. Laut mehreren Berichten wird erwartet, dass Ismael den Fall nun vor den Obersten Gerichtshof Südkoreas bringt.

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