Johnny Silverhand spielt Hauptrolle in kommendem Cyberpunk-2077-Entwicklertagebuch

Vor der letzten Verschiebung von Cyberpunk 2077 war geplant, dass der Sci-Fi-Titel am 19. November veröffentlicht wird (zuvor sollte das Game im September gestartet werden und wenn wir noch weiter zurückschauen, gab es bereits einen ersten, "festen" Termin im Mai). CD Projekt Red plant an diesem 19. November eine Kleinigkeit für die wartenden Fans, denn die nächste Ausgabe ihres voraufgenommenen Videoprogramms "Night City Wire" wird an diesem Datum ausgestrahlt.

Das hat das polnische Unternehmen via Twitter bestätigt: Episode #5 von Night City Wire wird am kommenden Donnerstag, um 18:00 Uhr stattfinden. Johnny Silverhand, der virtuelle Charakter von Keanu Reeves, wird in dieser Ausgabe eine wichtige Rolle spielen, denn wir erfahren wohl endlich, was es mit dem US-Schauspieler auf sich hat. Abgesehen davon wird das Hauptthema der Soundtrack von Cyberpunk 2077 sein. Wir begleiten die neue Ausgabe natürlich für euch.