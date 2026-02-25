Johnny Knoxville: "Jackass 5 wird der letzte sein, es ist der natürliche Ort zum Ende"

Viele von uns dachten, dass Jackass Forever das Ende der ikonischen Gang von Selbstverletzern unter der Führung von Johnny Knoxville und Steve-O markierte. Als er 2022 veröffentlicht wurde, war es der erste Film der Reihe seit zwölf Jahren, und es war klar, dass diesmal ältere Männer verletzt wurden. Außerdem ist die ursprüngliche Besetzung nach Ryan Dunns tragischem Tod 2011 nicht mehr vollständig, während Bam Margera früh in der Produktion entlassen wurde.

Aber... wie wir Anfang dieses Jahres berichteten, gibt diese Gruppe nicht so leicht auf, und diesen Sommer ist es Zeit für einen weiteren Jackass-Film, wenn Jackass 5 am 26. Juni in die Kinos kommt. Im Grunde sind alle ursprünglichen Mitglieder über 50, und einige sind tatsächlich näher an 60, sodass es so aussieht, als wäre dies auch das letzte Mal, dass wir sie in einem Jackass-Kontext sehen.

Dies wird nun von Knoxville bestätigt, der in einem Rolling Stone-Interview erklärt:

"Das wird der letzte sein. Das ist der natürliche Ort, um zu enden. Also wird es absolut schrecklich."

Als der Interviewer fragt, was wir vom kommenden Film erwarten sollten, scheint Knoxville anzudeuten, dass es etwas Ungewöhnliches sein wird, und schließt ab:

"Du hoffst, es läuft überhaupt nicht gut! Das sollte ein verdammtes Desaster werden. Das solltest du dir wünschen. Ich glaube, wir haben es so gestaltet."

Wir haben kürzlich darüber berichtet, dass Johnny Knoxville keine Kopfschläge mehr einstecken darf, weil er infolge der Serie so viele Gehirnerschütterungen und Kopfverletzungen erlitten hat, aber es gibt natürlich auch andere Wege, sich selbst zu verletzen – und genau das scheint das Jackass-Team zu planen, wenn sie das Phänomen, das 2000 mit der Jackass-Serie auf MTV begann, auf ein Niveau bringen Nahe dran.