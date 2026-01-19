Johnny Knoxville: "Ich kann nichts tun, wo ich eine weitere Gehirnerschütterung bekommen könnte."

Kürzlich konnten wir die gute Nachricht mitteilen, dass ein neuer Jackass-Film auf dem Weg ist und diesen Sommer erscheinen soll. Die üblichen Verdächtigen versammeln sich, um sich zu Brei zu schlagen, darunter natürlich auch Johnny Knoxville.

Allerdings scheint Knoxville diesmal etwas leichter anzugehen. Nach mehreren heftigen Schlägen auf den Kopf (unter anderem von einem Bullen und dem Boxer Butterbean) mit weit über zehn Gehirnerschütterungen gibt er in dieser Hinsicht auf. In einem Interview mit der Syndicate X Library (über Deadline) erklärt er:

"Ich kann nichts tun, wo ich eine weitere Gehirnerschütterung bekommen könnte. [Ich] bin weit über meinem Limit für Gehirnerschütterungen, aber sonst ist mir alles egal. Ich kann einfach nicht mehr auf den Kopf getroffen werden... aber viele andere Jungs können das."

Das bedeutet jedoch nicht, dass er einer Prügel entkommen wird. Er sagt, er macht gerne Stunts und freut sich auf den Film:

"[Die Stunts sind] so lustig. Sie sind die Hölle für die Besetzung, aber für mich machen sie viel Spaß. Sie haben auch Spaß. Deshalb freue ich mich sehr darauf."

Es klingt, als hätten Alter und Realität die Jackass-Crew langsam eingeholt, aber wir drücken die Daumen für eine urkomische Fahrt voller Wahnsinn, wenn der Film am 26. Juni Premiere feiert – und dass Knoxville Gehirnerschütterungen vermeidet.