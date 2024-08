Johnny Depps Rückkehr als Regisseur rückt näher

Johnny Depp s zweite Regiearbeit, Modi - Three Days On The Wing Of Madness, wird beim diesjährigen San Sebastián Filmfestival im September außerhalb des Wettbewerbs uraufgeführt.

Es war in letzter Zeit ein holpriger Weg in der Öffentlichkeit für den Pirates of the Caribbean -Star aufgrund seines extrem öffentlichen Verleumdungsfalls, und es scheint, dass er sich dafür entscheidet, in die Welt des Kinos hinter der Kamera zurückzukehren, anstatt davor.

Modi - Three Days On The Wing Of Madness ist eine Adaption des Theaterstücks Modigliani von Dennis McIntyre, das die Zeit des italienischen Bohème-Künstlers Amedeo Modigliani in Paris beschreibt.

In den Hauptrollen des Films ist Riccardo Scamarcio (John Wick: Chapter 2 ) der titelgebende Künstler neben großen Namen wie Al Pacino (The Godfather Franchise, Scarface ) als amerikanischer Kunstsammler Maurice Gangnat und Stephen Graham (Boiling Point, The Irishman ) als Kunsthändler Léopold Zborowoski.

Für Fans des Seltsamen, Wilden und Eklektischen, wie z.B. der jüngste Kritikerliebling Poor Things, könnte dies einer sein, auf den man achten sollte (danke, Deadline).