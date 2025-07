Johnny Depp über seinen Rücktritt aus dem Phantastische Tierwesen-Franchise: "Sie wollten, dass ich in den Ruhestand gehe"

Im Jahr 2020, nachdem er in zwei der Phantastische Tierwesen-Filme mitgespielt hatte, wurde Johnny Depp von Warner Bros. gebeten, von seiner Rolle als antagonistischer Zauberer Grindelwald zurückzutreten. Nach Kontroversen um Depp und seine Ex-Frau Amber Heard hielt es WB für logisch, den Schauspieler fallen zu lassen.

Da Depp jedoch sein Comeback in Hollywood anstrebt, versucht er, diese Kontroversen abzulegen. Im Gespräch mit The Telegraph sprach er darüber, wie ihm gesagt wurde, er solle aus dem Phantastische Tierwesen-Franchise aussteigen.

"Es hörte buchstäblich in einer Millisekunde auf, als ich den Film drehte." sagte Depp. "Sie sagten, wir möchten, dass Sie zurücktreten. Aber was wirklich in meinem Kopf war, war, dass sie wollten, dass ich in den Ruhestand gehe."

Mads Mikkelsen übernahm die Rolle des Grindelwald für Phantastische Tierwesen: Die Geheimnisse des Dumbledore aus dem Jahr 2022. Dies war der letzte Film der Franchise, die zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr Einträge haben sollte.