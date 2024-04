Johnny Depp: Studio-Bosse sind "glorifizierte Buchhalter"

HQ

Nach all dem Wahnsinn im Zusammenhang mit seiner Ex-Frau und den Vorwürfen, von denen er freigesprochen wurde, ist es verständlich, dass Johnny Depp sich jetzt dafür entscheidet, langsamer zu werden, wenn es um die Schauspielerei geht.

Denn abgesehen von seiner Rolle in Jeanne du Barry im letzten Jahr war Depp überhaupt nicht sehr aktiv, trotz ständiger Gerüchte über ein angebliches Comeback als jedermanns Liebling Captain Jack Sparrow in einem anderen Pirates of the Caribbean Film.

Aber die Hauptrolle in Blockbustern scheint ihn nicht mehr zu reizen, zumindest im Moment. Und das ganze Studiosystem, bei dem die Führungskräfte das letzte Wort haben, ist etwas, zu dem er sich nicht scheut, seine Meinung mit Metro zu teilen.

"Sie sind Wegwerfartikel und sie merken das. Glorifizierte Buchhalter, die die Fähigkeit haben, grünes Licht zu drücken und Studiofilme zu drehen... Aber sie drücken auf grünes Licht, sie haben eine Menge Geld ausgegeben. Die Budgets für diese Filme sind lächerlich... eine romantische Komödie mit zwei sehr beliebten Leuten. Die Menschen - die echten Menschen - sie haben es satt."

Depp wies auch darauf hin, dass er glaubt, dass das Kinopublikum es leid ist, mit "Mist" gefüttert zu werden, und dass es in Hollywood an Originalität mangelt.

"Im Großen und Ganzen bin ich die meiste Zeit der Jahre, in denen ich ziellos herumgelaufen bin und mit den Leuten geredet habe, sie wollen wirklich dasselbe... Sie wollen nicht mit Dreck gefüttert werden. Sie freuen sich, wenn sie etwas Neues oder Anderes erleben. Das ist der Grund, warum ich als Schauspieler immer das Gefühl hatte, dass es in deiner Verantwortung liegt. Wenn du jedes Mal aus dem Tor kommst... Du setzt genauso viel auf dem Spiel wie jeder andere."

