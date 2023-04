Johnny Depp spielt die erste Rolle des französischen Königshauses seit dem Prozess gegen Amber Heard

Wir haben darauf gewartet zu sehen, was als nächstes für Johnny Depp in der Welt des Films kommt, seit er den Depp v weitgehend gewonnen hat. Heard-Prozess, der im vergangenen Frühjahr stattfand und Zuschauer aus der ganzen Welt unterhielt.

In diesem Sinne kommt Depps erster Film seit diesem Prozess ziemlich bald, da der Schauspieler nächsten Monat König Ludwig XV. in dem französischen Film Jeanne du Barry darstellen wird. Vor der Filmeröffnung am ersten Tag des Cannes Film Festival wurden die Plakate für den Film veröffentlicht, die uns einen Blick auf einen sehr schillernden Depp in seiner königlichen Rolle zeigen.

Worum es in diesem Film gehen wird, wird uns gesagt, dass er das Leben von Jeanne Bécu erforschen wird, einer unehelichen Tochter einer Näherin, die durch die Reihen des Hofes von König Ludwig XV. aufstieg, um schließlich die letzte Geliebte des Königs zu werden.

Jeanne du Barry kommt am 16. Mai in die Kinos und Sie können die Plakate für den Film unten sehen.