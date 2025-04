Johnny Depp kehrt nach Hollywood zurück: Lionsgate zeigt ersten Blick auf Day Drinker

Aufgrund des Verleumdungsprozesses zwischen Amber Heard und Johnny Depp hatte der letztgenannte Schauspieler, der für unzählige ikonische Rollen bekannt ist, darunterPirates of the Caribbean Jack Sparrow, Schwierigkeiten, zu seiner Karriere zurückzukehren, die er einst beherrschte, obwohl der Prozess im Grunde zugunsten von Depp endete und Heard wegen Verleumdung und falscher Anschuldigungen angeklagt wurde. Die Transparenz des Falles tat beiden Seiten jedoch keinen Gefallen, und in den folgenden Jahren haben wir Depp oder Heard kaum in vielen großen Filmen gesehen.

Dies wird sich für Depp jedoch bald ändern, da Lionsgate einen ersten Blick auf den kommenden Film Day Drinker geworfen hat, in dem Depp wieder an der Seite von Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Co-Star Penelope Cruz zu sehen ist.

Dieser Film wird von Marc Webb inszeniert, der auch bei On Stranger Tides Regie geführt hat, und dreht sich um einen Barkeeper auf einer Privatyacht, der eines Tages einen mysteriösen Gast trifft, wobei die beiden dann in ein bizarres Netz mit einer kriminellen Figur verwickelt werden, die ebenfalls die Szene betritt. Depp spielt den mysteriösen Gast, Cruz den Kriminellen und Madelyn Cline die junge Barkeeperin.

Day Drinker wird derzeit in Spanien gedreht, und es wurde noch kein Veröffentlichungsdatum festgelegt. Eine vernünftige Annahme wäre eine Premiere im Jahr 2026.