Johnny Depp kehrt als Ebenezer Scrooge in der neuesten A Christmas Carol-Verfilmung auf die große Leinwand zurück

Sie brauchen uns nicht, um Ihnen die Geschichte von Eine Weihnachtsgeschichte zu erzählen, denn Charles Dickens' legendärer Roman ist seit über einem Jahrhundert populär und wurde sogar unzählige Male verfilmt und ins Fernsehen adaptiert. Falls Sie jedoch mit den Prüfungen, denen Ebenezer Scrooge sich stellen musste, nicht allzu vertraut sind, bekommen Sie bald eine weitere Gelegenheit dazu, denn die Geschichte wird in einen Realfilm verwandelt, der im November erscheinen soll.

Der Film stammt von Paramount Pictures, heißt Ebenezer und wird tatsächlich Johnny Depps Rückkehr auf die große Leinwand sein (technisch gesehen der zweite nach Jeanne du Barry) nach dem Prozess Heard gegen Depp. Wir sehen den ikonischen Schauspieler wieder zu seinen alten Tricks, in der er einen Außenseiter und skurrilen Charakter spielt, einen mürrischen alten Mann, der an Heiligabend von drei Geistern besucht wird, um sein Verhalten zu ändern und ihn zu einem weniger unglücklichen und großzügigeren Menschen zu machen.

Ebenezer wird von Ti West inszeniert und enthält außerdem einige bekannte Stars, nicht zuletzt Rupert Grint, Sam Claflin, Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman und Ian McKellen.

Mit dem Premierentermin am 13. November können Sie unten den Trailer zu Ebenezer sehen.