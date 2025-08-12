Johnny Depp in Gesprächen über Rückkehr als Jack Sparrow

Der Wind frischt auf für den nächsten Fluch der Karibik-Film, der der sechste Teil der Reihe wäre. Dies geschieht, nachdem Produzent Jerry Bruckheimer in einem neuen Interview mit Entertainment Weekly enthüllt hat, dass er mit Johnny Depp über eine Rückkehr zum Franchise und die Wiederaufnahme seiner Rolle als geliebter Kapitän gesprochen hat. Und obwohl offiziell noch nichts in Stein gemeißelt ist, klingt Bruckheimer optimistisch.

"Wenn ihm die Art und Weise gefällt, wie die Rolle geschrieben ist, denke ich, dass er es machen würde. Es dreht sich alles um das, was auf der Seite steht, wie wir alle wissen... Wir arbeiten immer noch an einem Drehbuch. Wir wollen es schaffen. Wir mussten nur das richtige Drehbuch bekommen. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber wir sind nah dran."

Bruckheimer und sein Team arbeiten noch hart am Drehbuch und wollen den Film unbedingt machen, auch wenn sie noch nicht ganz so weit sind. Denn was wäre ein neuer Pirates-Film ohne Depp am Ruder? Er spielte in den ersten fünf Filmen zwischen 2003 und 2017 mit und war einer der Hauptgründe dafür, dass das Franchise an den weltweiten Kinokassen fast 4,5 Milliarden US-Dollar einspielte.

Parallel dazu entwickelt Disney auch ein Reboot-Projekt, das einst mit Margot Robbie ins Auge gefasst wurde, sowie eine Fortsetzung aus der Feder von Jeff Nathanson. Egal, in welche Richtung das Projekt geht, Bruckheimer macht deutlich, dass er Depp gerne zurückkehren sehen würde. Schließlich hat Depp die Figur erschaffen, es war seine Interpretation, die Jack zu einer unsterblichen Ikone machte.

Hoffen Sie, dass Depp in einem sechsten Film wieder Hut und Kompass aufsetzt?