Johnny Depp: "Ich war #MeToo Crashtest-Dummy"

HQ

In den Jahren, die auf den Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard folgten, ist deutlich geworden, dass keine der beiden Parteien in einem sehr guten Licht aus dem Prozess hervorgegangen ist. Sowohl die Namen und Bilder von Schauspielern als auch von ehemaligen Partnern wurden durch den Dreck gezogen, um sich gegeneinander zu verteidigen, und das hat seitdem einen sehr großen Einfluss auf ihre Karrieren. Depp zum Beispiel beginnt, wieder in größeren Produktionen aufzutreten, darunter in Lionsgates Day Drinker nächstes Jahr an der Seite von Penelope Cruz und Madelyn Cline. Aber Depp hat sich jetzt auch zu dem Prozess und den Auswirkungen auf sein Leben geäußert und sich selbst als "#MeToo Crashtest-Dummy" bezeichnet.

Im Gespräch mit der Times erklärte Depp: "Ich werde Ihnen sagen, was weh tut. Es gibt Leute, und ich denke da an drei, die mir übel mitgespielt haben. Diese Leute waren auf den Partys meiner Kinder. Sie haben sie in die Luft geworfen. Und ich verstehe Menschen, die nicht für mich einstehen konnten, weil das Beängstigendste für sie war, die richtige Wahl zu treffen. Ich war vor #MeToo. Ich war für #MeToo wie ein Crashtest-Dummy. Es war vor Harvey Weinstein. Und ich habe es abgewischt, alles in mich aufgenommen. Und so wollte ich von den Hunderten von Menschen, die ich in dieser Branche getroffen habe, sehen, wer auf Nummer sicher geht. Geh lieber woke!"

Depp erklärte auch, dass er "nichts bereut - denn was können wir wirklich mit dem Abendessen der letzten Woche machen? Gar nichts. Er erklärte auch, dass seine Rückkehr ins Rampenlicht kein Comeback sei , weil "ich nirgendwo hingegangen bin", und fügte hinzu: "Wenn ich die Chance hätte, mich zu trennen, würde ich nie wieder zurückkommen."