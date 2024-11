Johnny Depp feiert sein bisher hochkarätigstes Hollywood-Comeback in Day Drinker

Unabhängig davon, auf welcher Seite man das Debakel von Johnny Depp und Amber Heard steht, ist klar, dass beide Karrieren durch ihren Gerichtsprozess sehr stark beschädigt wurden. Johnny Depp hat sich seitdem jedoch auf eine Hollywood-Rückkehr vorbereitet, die mit Day Drinker beginnen könnte.

Laut The Hollywood Reporter wird Depp die Hauptrolle in dem Lionsgate-Film spielen, in dem ein Barkeeper auf einem Kreuzfahrtschiff einen mysteriösen Day Drinker trifft. Beide Charaktere finden sich schnell in den dunklen Machenschaften einer kriminellen Unterwelt wieder.

Marc Webb wird bei dem Film Regie führen, und Penelope Cruz wird neben Depp zu sehen sein. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für den Film, aber wir erwarten, bald mehr zu hören.