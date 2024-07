Johnny Depp enthüllt Tarot-inspirierte Kunstkollektion

HQ

Wenn es ein Wort gibt, das man verwenden könnte, um Johnny Depp zu beschreiben, dann wäre es wahrscheinlich exzentrisch. Der berühmte Schauspieler war schon immer eine fesselnde und mysteriöse Person, und es stellt sich heraus, dass sich seine Talente nicht nur auf die Kamera übertragen. Depp ist neben einem Musiker in der Band Hollywood Vampires auch ein bisschen Maler, und in diesem Sinne hat der Schauspieler jetzt eine Sammlung von Tarot-inspirierten Kunstwerken enthüllt, die auf seiner Ex-Partnerin Vanessa Paradis basieren.

Laut Sky News umfasst die Sammlung vier Gemälde mit den Namen The Lovers, The Emperor, Strength und The Empress, die jeweils wie Tarotkarten aussehen.

Depp behauptet, dass The Empress insbesondere auf einem seiner alten Gemälde basiert, das 2007 als Cover für Paradis' Album Divindylle verwendet wurde. Strength zeigt einen Elefanten und soll sich auf die Beziehung zwischen Depp und Paradis beziehen, wobei Depp den nachdenklichen Kommentar hinzufügt, dass "Elefanten mysteriöse Kreaturen sind". The Lovers handelt vom Beginn der Beziehung, und The Emperor ist eine gesichtslose Figur, der "man nicht unbedingt trauen kann".

Diese Sammlung soll ab heute über Castle Fine Art versteigert werden, und nach dem Preis seiner früheren Werke zu urteilen, werden einige dieser Gemälde den Käufern zweifellos rund 4.000 Pfund kosten.

