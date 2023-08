John Wicks The Continental sieht im ersten Trailer gut und anders aus

HQ

Es ist vier Monate her, dass wir den ersten Teaser-Trailer für den Bissen The Continental: Aus der Welt von John Wick bekommen haben, also hat Peacock uns definitiv auf den echten Deal warten lassen. Gute Dinge kommen jedoch zu denen, die warten.

Der erste vollständige Trailer von The Continental ist endlich da und lässt es so aussehen, als würde der Kampf von Colin Woodell, Mel Gibson, Ayomide Adegun und der Crew um das titelgebende Hotel ein paar ruhigere Momente bieten als der vierte Film, während er immer noch jede Menge cool aussehende Action mit 70er-Jahre-Flair bietet, wenn die dreiteilige Serie am 22. September zu Peacock kommt.