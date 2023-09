John Wick-Regisseur spricht über sein Highlander-Remake mit Henry Cavill in der Hauptrolle

HQ

Christopher Lambert als Highlander Connor MacLeod und sein Kampf gegen den furchterregenden Kurgan ist eines der herausragendsten Kinoerlebnisse der 80er Jahre, und jetzt scheinen wir einen Schritt näher daran zu sein, die Geschichte auf eine völlig neue Art und Weise neu zu erleben. John Wick-Regisseur Chad Stahelski arbeitet seit einiger Zeit an einem Reboot mit keinem Geringeren als Henry Cavill, Hollywoods berühmtestem Kerl, in der Hauptrolle.

In einem Interview mit Happy Sad Confused nutzte Stahelski die Gelegenheit, um uns mehr über das Projekt zu erzählen, von dem er verspricht, dass es viele klassische Stücke aus der 90er-Jahre-Serie sowie brandneue Ideen enthalten wird.

"Wir wollen unsere Geschichte erzählen und es geht um viele der gleichen Charaktere und solche Sachen. Aber wir haben auch Elemente aus allen TV-Shows eingebracht. Wir versuchen, ein bisschen wie ein Prequel zu The Gathering zu machen."

Er sprach auch kurz darüber, wie er und die anderen Beteiligten planen, die Geschichte zu erweitern.

"Wir haben also Platz, um das Anwesen zu vergrößern. Wir haben seit Tagen Ideen, wie wir die coolsten Charaktere erschaffen und daraus eine epische TV-Show machen können. Ich denke einfach, dass das eine reiche, reiche Mythologie ist."

Ob es tatsächlich einen neuen Film geben wird oder nicht, ist noch ungewiss, und zuerst muss er die Verfilmung von Ghost of Tsushima fertigstellen, bevor ein neues Projekt in Betracht gezogen wird. Aber es klingt unbestreitbar spannend und Cavill ist wahrscheinlich einer der wenigen Schauspieler in Hollywood, der MacLeod im Moment wirklich gerecht werden kann.

Wie hört sich das an, würdest du gerne ein Remake von Highlander mit Cavill in der Hauptrolle sehen?