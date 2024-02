John Wick-Spin-off unter der Leitung von Ana de Armas auf Sommer 2025 verschoben

Es schien immer unwahrscheinlicher, dass der von Ana de Armas angeführte John Wick-Spin-off-Film Ballerina diesen Juni in die Kinos kommen würde, zumal wir fast im März sind und Lionsgate immer noch nicht mit der Marketingkampagne für das Projekt begonnen hat. Deshalb ist der Bericht von Variety, dass der Film komplett aus dem Jahr 2024 verschoben wurde, nicht gerade überraschend.

Der Bericht stellt fest, dass Ballerina nun etwa ein Jahr später als erwartet erscheinen wird, nämlich am 6. Juni 2025 (es war für den 7. Juni 2024 geplant), und dass der Grund für die Verzögerung darin liegt, dass derzeit einige zusätzliche Actionsequenzen für das Projekt ausgeheckt werden. In Anbetracht der Art von Action, die wir von dem Franchise erwarten, ist das sicherlich eine gute Sache.

Was den Platz von Ballerina im Veröffentlichungsplan von Lionsgate einnehmen wird, so wird das The Crow -Remake vorgezogen, sobald es fertig ist. Das bedeutet, dass wir stattdessen davon ausgehen können, dass der Horror-Actionfilm am 7. Juni 2024 in die Kinos kommt.

Mit Blick auf die Zukunft soll Lionsgate auch wieder mit Guy Ritchie zusammenarbeiten. Neben seinem kommenden The Ministry for Ungentlemanly Warfare, der für diesen April geplant ist, hat der Regisseur auch einen unbetitelten Film, der am 17. Januar 2025 erscheinen soll, was bedeutet, dass er innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten zwei Spielfilme und eine TV-Serie für Netflix (The Gentlemen, die nächsten Monat erscheint) debütiert haben wird.