John Wick-Regisseur hat immer noch keinen fünften Film vor Augen

Wir haben unterschiedliche Gerüchte über die Zukunft der John Wick -Franchise gehört, denn inmitten der vielen Spin-offs, einschließlich des von Ana de Armas geleiteten Ballerina im nächsten Jahr, ist eine Fortsetzung, die nach den Ereignissen von Chapter 4, wo Keanu Reeves' Protagonist angeblich gestorben ist, nach dem Mega-Erfolg des neuesten Teils immer noch sehr in der Schwebe.

Nun hat sich Regisseur Chad Stahelski zu den Gerüchten geäußert, dass ein fünfter Film in Arbeit ist. Im Gespräch mit Business Insider erklärte er: "Wenn man sich verliebt, verliebt man sich. Ich bin verliebt in John Wick. Ich bin verliebt in den Prozess und die Geschichte. Keanu [Reeves] und ich sagen beide, wenn wir morgen aufwachen und eine gute Idee haben, dann machen wir es. Du kannst deinen Arsch verwetten."

Lionsgate hat früher erklärt, dass ein fünfter John Wick kommen wird, aber dies wurde in einer Telefonkonferenz im Jahr 2023 bestätigt, und seitdem haben wir an dieser Front wenig bis gar nichts Substanzielles gehört. Stahelski hat auch diesen Kommentar von Lionsgate angesprochen und ob er tatsächlich bedeutet, dass ein fünfter Film kommen wird: "Wenn wir das Gefühl hätten, dass wir die Fans nicht abzocken und mehr zu geben hätten, würde ich es morgen tun. Das habe ich im Moment einfach nicht."

Auch wenn ein fünfter John Wick noch ungewiss ist, wird Reeves' Baba Yaga nächstes Jahr in gewisser Weise in Ballerina zu sehen sein, was wir im neuesten Trailer bestätigt hatten.