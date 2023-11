John Wick-Regisseur Chad Stahelski bestätigt, dass das Drehbuch für den Film "Der Geist von Tsushima" fertig ist

HQ

Das nächste große Projekt von John Wick-Regisseur Chad Stahelski könnte der Film "Der Geist von Tsushima" sein. Während der Actionfilmemacher über einen weiteren John Wick-Film oder sein Highlander-Reboot gesprochen hat, scheint es, dass bei der Videospieladaption viele gute Fortschritte gemacht wurden.

Im Gespräch mit 'Screen Rant' sagte Stahelski folgendes: "Wir haben ein Drehbuch, wir sind auch sehr nah dran, uns zusammenzureißen. Die Entwicklung ist immer knifflig, es sind Studios, es sind Streiks, Verfügbarkeiten und Scouting. Ihr müsst die Dinge ins Dasein wollen. Ich denke, die beiden Dinge, die mir am nächsten kommen und die mich am meisten interessieren, sind Highlander und Ghost of Tsushima. Beides erstaunliche, erstaunliche Eigenschaften, die Geschichte von Ghost ist auch eine meiner Lieblingseigenschaften aller Zeiten."

Der Schauspielstreik wird wahrscheinlich verhindern, dass die Arbeit an dem Film voranschreitet, aber es ist gut zu wissen, dass es nach dem Ende des Streiks nicht allzu lange dauern sollte, bis die Produktion beginnt, jetzt, wo ein Drehbuch fertig ist.

