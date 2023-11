John Wick: Kapitel 5 wird aktiv geschrieben, neue Spin-offs sind in Arbeit

Während John Wick: Kapitel 5 Anfang des Jahres bestätigt wurde, haben wir nun eine weitere Bestätigung, dass das Schreiben des fünften Teils der äußerst beliebten Action-Reihe offiziell begonnen hat. Es mag schwer sein, sich eine Fortsetzung vorzustellen, wenn man bedenkt, dass Wick am Ende des vierten Films begraben wurde, aber Lionsgate wird sich durch den Tod der Figur nicht davon abhalten lassen, mehr Geld zu verdienen.

In einer kürzlichen Telefonkonferenz bestätigte der Vorsitzende der Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, dass wir nicht nur John Wick 5 bekommen, sondern auch einige weitere Spin-offs, die im selben Universum spielen. "Auf der Wick-Seite haben wir mehrere Spin-offs und Wick Five", sagte Drake. "Wir haben mit der Arbeit begonnen, als der Autorenstreik begann, und wir haben uns wieder an die Arbeit gemacht, sobald er vorbei war."

Wir wissen bereits über das Continental-Spin-off und Ballerina Bescheid, ein neues Projekt mit Ana de Armas in der Hauptrolle. Im Gespräch mit Collider hat der Regisseur der John Wick-Serie, Chad Stahelski, jedoch auch Pläne für eine Serie, die auf dem Hohen Tisch basiert.