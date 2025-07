John Wick Hex wird diese Woche von der Liste genommen

HQ

Bithell Games und der Publisher Big Fan Games werden ihr Action-Strategiespiel John Wick bereits in dieser Woche von der Liste nehmen. John Wick Hex wird bereits am Donnerstag, den 17. Juli, aus den Stores entfernt, wobei diese Entscheidung alle Plattformen betrifft.

Das Spiel wird weiterhin für alle Besitzer des Projekts zugänglich und spielbar sein, aber nach Donnerstag könnt ihr das Spiel nicht mehr zu eurer Sammlung hinzufügen, was es zu einem seltenen Relikt macht. Wenn du Interesse an dem Spiel hast, solltest du dich in den nächsten Tagen ein Exemplar besorgen, sonst wist du in Zukunft vielleicht nie wieder die Chance haben, es zu spielen.

Der Grund für das Delisting wird nicht genannt. Alles, was uns gesagt wird, ist folgendes:

"Nach dem 17. Juli 2025 können bestehende Besitzer von John Wick Hex weiterhin über ihre digitalen Bibliotheken (PC/Konsole) und/oder physische Kopien (Konsole) auf das Spiel zugreifen, jedoch werden neue Käufe von John Wick Hex nicht möglich sein, unabhängig von der Plattform oder dem Storefront."

Wenn man sich heute ein Exemplar holen möchtet, kostet es vernünftige 16,75 £.