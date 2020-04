John Wick Hex landet im Mai auf PS4

Bithell Games veröffentlichte letztes Jahr einen visuellen Leckerbissen und brachte den stilisierten Antihelden John Wick auf die Bildschirme von vielen Spielern. Jetzt hat Mike Bithell angekündigt, dass John Wick Hex später in diesem Jahr, genauer gesagt am 5. Mai, auf Playstation 4 veröffentlicht werden soll. Das Spiel lässt uns in die Fußstapfen des Badass schlüpfen, der einen Mordkomplott auf seine einzigartige Art und Weise in Ordnung bringt. Die Bösewichte erschießt er allerdings in raffinierter, taktischer Art und Weise, was bei uns einen sehr spannenden Eindruck hinterließ. Begleitend zur Ankündigung gab es einen brandneuen Trailer, den ihr unten sehen könnt.

