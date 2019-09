John Wick Hex agiert Anfang Oktober tödlich und effizient auf PC

Bithell Games hat heute den Release-Termin für die PC-Versionen von John Wick Hex bekanntgegeben. Das stilisierte Action-Strategiespiel erscheint am 8. Oktober zum Preis...

Anfang des Jahres erfuhren wir, dass Mike Bithell ein Spiel produziert, das Keanu Reeves' Actionheld John Wick zum Leben erwecken will. Nach der initialen Enthüllung war...

Bithell Games und Good Shepherd enthüllen John Wick Hex

am 15. Mai 2019 um 13:13 NEWS. Von Stefan Briesenick

Der dritte Kinofilm über John Wick startet am 17. Mai in den deutschen Kinos und wird Keanu Reeves in der Rolle des tödlichen Actionhelden zurück auf die Leinwand...