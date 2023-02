John Wick: Chapter 4 wird diese Woche jeden Tag neue Informationen erhalten

John Wick: Kapitel 4 ist nicht so weit weg, aber da wir die Tage bis zum Veröffentlichungsdatum des Films am 24. März zählen, können wir uns auch auf neue Informationen freuen, die in den nächsten fünf Tagen auf uns zukommen.

Neue Exklusivtitel werden jeden Tag im Rahmen der "Wick Week" enthüllt, einer Feier des gefeierten Action-Franchise.

Viele sagen voraus, dass die Feierlichkeiten zur "Wick Week" mit einem neuen Trailer enden oder einen neuen Trailer als Teil der exklusiven Informationen enthalten werden, die auf uns zukommen. Wir müssen abwarten und sehen, aber mit etwas mehr als einem Monat, um auf die Veröffentlichung des neuen Films zu warten, ist es möglich, dass Lionsgate einen weiteren Trailer herausbringt, um den Hype-Zug am Laufen zu halten.

Bist du gespannt auf John Wick: Kapitel 4?