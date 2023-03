John Wick: Chapter 4 hatte ursprünglich eine Dauer von fast vier Stunden

HQ

Wir hatten bereits die Gelegenheit, John Wick: Chapter 4 zu sehen, und wir haben es geliebt. Mehr dazu könnt ihr in unserer Rezension des Films hier nachlesen. Aber für diejenigen unter euch, die den Film morgen zum ersten Mal sehen wollen, wenn er weltweit debütiert, lohnt es sich, sich noch einmal bewusst zu sein, dass es sich um ein absolutes Monster handelt, das 169 Minuten lang ist (d.h. knapp drei Stunden).

Auch wenn der Film immer noch sehr lang ist, war er einmal viel, viel länger. Regisseur Chad Stahelski hat verraten, dass der Film ursprünglich fast vier Stunden lang war und dass er sehr besorgt war, dass dies der Fall sein könnte.

Im Gespräch mit Indiewire sagte Stahelski: "Um ehrlich zu sein, war Null geplant. Unser erster Schnitt dauerte drei Stunden und 45 Minuten, und es fühlte sich an wie drei Stunden und 45 Minuten. Wir dachten, oh, wir sind so."

Da der Film 14 verschiedene Action-Sequenzen hat, erwies es sich als Herausforderung, ihn zu kürzen, um es gelinde auszudrücken, und wie er es geschafft hat, dieses Kunststück zu vollbringen, schien der Prozess in der Tat ziemlich zermürbend zu sein.

"Meine Redaktion hasst mich wahrscheinlich, denn selbst wenn wir nur 30 Sekunden aus etwas herausnehmen würden, würde ich alle dazu bringen, den Film noch einmal zu sehen. Nur so weißt du, dass du die richtige Pace hast. Man spürt diese Beule in Filmen die ganze Zeit, weil sie es in Stücken gemacht haben und es nicht als Ganzes gesehen haben. Das Letzte, was du tun willst, ist, es als einen Haufen Teile zu behandeln."

Während ein dreistündiger Film immer noch lang ist, würden wir gerne sehen, was eine ganze Stunde geschnittenes Filmmaterial ausmacht und wie das die John Wick: Chapter 4-Geschichte verändert oder beeinflusst hat. Möchtest du eine längere Director's Cut-Version des Films?