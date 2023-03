John Wick: Chapter 4 glänzt im Kino

HQ

Der vierte und letzte Film in der Saga von John Wick ist am Wochenende gestartet und hat die Erwartungen mit Ticketverkäufen weit übertroffen. John Wick: Chapter 4 schaffte es, während seines Eröffnungswochenendes massive 73,5 Millionen US-Dollar im Inland zu verdienen, was mit John Wick: Chapter 3 - Parabellum verglichen werden kann, das im gleichen Zeitraum 56,8 Millionen US-Dollar im Inland verdiente. Es überrascht nicht, dass der Erfolg auch Diskussionen über einen fünften Film neben dem geplanten Spin-off-Film Ballerina mit Ana de Armas ausgelöst hat.

Lionsgate-Boss Joe Drake kommentierte den Erfolg am Wochenende und beschrieb es als "verlockend, um es gelinde auszudrücken", eine Fortsetzung in Betracht zu ziehen.

"Es ist mehr als verlockend, ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, dass es keinen 'Wick 5' geben kann. "

Natürlich hängt alles davon ab, ob Keanu Reeves weiterhin die Titelrolle spielen will. Ohne ihn scheint es sehr unwahrscheinlich, dass wir eine fünfte Tranche bekommen würden.

Willst du mehr John Wick Filme sehen oder sind diese vier genug?