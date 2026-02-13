John Wick AAA-Videospiel angekündigt von Saber Interactive mit erstem Trailer

HQ

John Wick macht den Sprung in die Videospiele... Schon wieder! Das beliebte Actionfilm-Franchise mit Keanu Reeves hatte bereits die Indie-Titel John Wick Chronicles und John Wick Hex, aber dieser neue Titel, der während Sonys State of Play vorgestellt wurde, sieht aus wie ein AAA-Titel, mit realistischer Grafik und brutalem Nahkampf und Gun-Fu-Kämpfen für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Lionsgate, das Filmstudio hinter John Wick Movies, hatte kürzlich angekündigt, dass sie Titel wie John Wick (und Saw) in AAA-Videospiele integrieren wollen. Dieser Titel wird von Saber Interactive in Zusammenarbeit mit Lionsgate entwickelt, um die Treue der Filmreihe zu gewährleisten.

Saber Interactive arbeitet außerdem an Turok Origins, Jurassic Park Survival, einem Avatar: The Last Airbender-Titel und dem Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic, das ursprünglich von Aspyr produziert werden sollte.

Glaubst du, John Wick, das Videospiel, wird am Ende genauso gut sein wie die Filme?