John Wick 5 wird vielleicht nicht passieren

Regisseur Chad Stahelski hatte in einer Diskussion während einer Folge von Happy Sad Confused viel über mögliche John Wick-Fortsetzungen zu sagen (danke, Screenrant). Er glaubt, dass es einen wirklich guten Grund geben muss, zu der Figur zurückzukehren. Hier ist, was er sagte:

"Ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, John Wick ohne wirklichen Grund zurückzubringen. Der Grund muss Sie nicht vom Haken holen - er muss die Leute wieder anziehen. Denn ich denke, die meisten Zuschauer würden Keanu gerne wieder sehen, sie wollen einfach nicht wie Idioten behandelt werden."

Wir bei Gamereactor mögen offensichtlich John Wick, und es wäre aufregend, einen brillanten fünften Film und einen Grund zur Rückkehr zu bekommen. Ein anderer Regisseur namens Antoine Fuqua (bekannt für The Equalizer 3) sprach in den höchsten Tönen von einem möglichen John Wick-Crossover mit CBR. Er sagte folgendes:

"Das ist eine interessante Frage. Ich denke, es würde viel Spaß mit John Wick machen. Sie sind sehr unterschiedlich. Wenn McCall ein paar Waffen oder ein paar Gewehre braucht, würde ich John das machen lassen. Wenn es um Brutalität aus nächster Nähe geht, lassen Sie McCall damit umgehen. Sie sind sehr unterschiedlich."

Die Filmwelt hat viele Meinungen darüber, was mit dieser Marke passieren sollte. Es steht ein TV-Serien-Spin-off an und es bleibt abzuwarten, ob wir etwas Neues in der Filmwelt sehen werden. John Wick in einem anderen Filmuniversum zu sehen, ist keine schlechte Idee. Es würde das aktuelle Problem lösen, einen guten Grund für die Rückkehr des Charakters zu liefern. Wie würden Sie sich die Rückkehr von John Wick wünschen?