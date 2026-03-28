John und Brenda Romero: "Die Spieleindustrie befindet sich in einem wirklich schrecklichen Punkt"

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Man muss kein professioneller Analyst sein, um zu sehen, dass heute etwas in der Gaming-Welt nicht stimmt. Riesige Online-Titel mit Budgets, die mehrere aufwendige Einzelspieler-Spiele hätten finanzieren können, werden fast sofort nach ihrer Veröffentlichung eingestellt; Projekte, die weit in der Entwicklung sind, werden bereits vor der Veröffentlichung eingestellt; Ultra-teure Spiele, für die ganze Generationen entwickelt wurden, erhalten allzu oft lauwarme Kritiken; Gamer scheinen mit AAA-Projekten unzufrieden zu sein, und Leute werden links und rechts entlassen, während ikonische Studios schließen.

Erst neulich berichteten wir über den Bloomberg-Journalisten Jason Schreier, der enthüllte, dass das Budget für einen AAA-Titel heute mindestens 300 Millionen Dollar beträgt, was bedeutet, dass ein Verkauf von sechs Millionen Einheiten nicht einmal ausreicht, um Gewinn zu erzielen.

Nun äußert sich ein weiteres erfahrenes Duo zur Spielewelt und argumentiert, dass die Situation heute tatsächlich schlimmer ist als während des legendären Videospiel-Crashs von 1983 (der sogar eine eigene Wikipedia-Seite hat), während dessen die Branche zwei Jahre lang auf den Knien lag. Genauer gesagt waren es John und Brenda Romero, die Brenda in einem Interview mit GamesIndustry sagen ließen:

"Ich habe das Gefühl, die Branche steckt in einer wirklich schlechten Lage. Ich meine, wir waren in den 80ern beim Absturz dort, und das hier ist definitiv noch crashhafter. Es gibt so wenige Menschen, die nicht betroffen sind, oder deren Partner betroffen ist, oder die Angst haben, betroffen zu sein. Es ist gerade eine wirklich schwierige Zeit."

John stimmt ihr zu und sagt, dass die Situation im Moment so instabil ist, dass es schwer ist zu sagen, wohin sich die Spielewelt entwickelt, und verweist auf ein konkretes Beispiel für eine bizarre Entwicklung in der Branche in letzter Zeit. Er erwähnt, dass EA mit Battlefield 6 ein Vermögen gemacht hat, das sich "wirklich, wirklich gut" verkaufte – aber das kam den Entwicklern nicht zugute, da die Belohnung für diesen Erfolg eine Welle von Entlassungen war. John fasst es zusammen:

"Ich verstehe nicht, was das soll."

Dennoch sind beide überzeugt, dass die Menschen weiterhin Spiele spielen werden, scheinen aber zu glauben, dass die großen Publisher völlig aus dem Takt mit ihrem Publikum sind, und führen die KI-Diskussionen als Beweis dafür an:

"Das ist wirklich einer dieser Momente, in denen ich es nicht weiß. Und man hört hinter den Kulissen, dass es einen enormen Druck gibt, dass Teams generative KI einsetzen, es gibt enormen Widerstand von Teams und Spielern gegen den Einsatz generativer KI... "

Wie siehst du das? Übertreiben die Romeros, oder gibt es gerade eine echte Krise in der Spielewelt?