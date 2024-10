John Turturro erklärt, warum er The Penguin abgelehnt hat

HQ

Obwohl es seine Zweifler gab, erweist sich The Penguin als starke Nachfolgeserie von The Batman. In unserer Rezension hatten wir gewisse Probleme, aber insgesamt haben wir die Zeit mit Oswald Cobb und den Leuten, die versuchen, ihn zu Fall zu bringen, sehr genossen.

Jemand, der eindeutig kein Fan der Serie war, ist John Turturro. In The Batman aus dem Jahr 2022 spielte er den Gangsterboss Carmine Falcone. In der Nachfolgeserie wird der Schauspieler jedoch durch Mark Strong ersetzt. Obwohl wir Carmine nur in Rückblenden sehen, kann es eine erschütternde Umstellung sein, die zeigt, dass die Jahre sicherlich nicht gut zu ihm waren (nichts für ungut, Turturro).

Im Gespräch mit Variety sagte Turturro, warum er für die Rolle nicht zurückkommen wollte. "Ich habe mit der Rolle gemacht, was ich wollte. In der Serie gab es viel Gewalt gegen Frauen, und das ist nicht mein Ding. Es passiert abseits der Leinwand [in The Batman]... Auf diese Weise ist es beängstigender."

Turturro hat in The Batman versucht, Zoe Kravitz' Selina Kyle zu Tode zu würgen, während in The Penguin die Gewalt gegen Frauen in der Figur sicherlich stärker ausgeprägt ist, aber nicht wirklich in so vielen grausamen Details gezeigt wird. Es ist ein interessanter Vergleichspunkt, der zweifellos noch lange dann online diskutiert wird, wenn sich jemand an die Ereignisse des Films oder der Serie erinnert.