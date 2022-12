John Romeros neuer FPS handelt davon, "was wir neu machen, was die Leute noch nicht getan haben?"

HQ

Wir haben John Romero kürzlich im Gamelab Tenerife getroffen, wo er seine gesamte Karriere vor dem Publikum der lokalen jungen Entwickler und Fans Revue passieren ließ. Im folgenden Interview sprechen wir, abgesehen davon, warum Romero Games sich angesichts des Rahmens des Gipfels auf die Einstellung in der EU konzentriert, hauptsächlich über Shooter, und obwohl John selbst nicht mehr über sein neues Projekt erzählen konnte, mussten wir natürlich fragen.

Also wenig mehr als das, was im Juli angekündigt wurde. Es ist ein neuer Shooter von Romero Games, er basiert auf der Unreal Engine 5, er wird von einem großen, noch nicht angekündigten Partner veröffentlicht.

"Das ist alles!", lachte Romero. "Ich kann nichts anderes darüber sagen, es ist nicht meine Aufgabe, dieses Spiel bekannt zu machen, aber es hat wirklich Spaß gemacht, daran zu arbeiten, wir haben einige wirklich coole Sachen gemacht. Der Sinn bei der Entwicklung eines Shooters ist: 'Was machen wir neu, was die Leute noch nie zuvor gemacht haben', also ist das eines der Dinge, die dieses Spiel antreiben, einige neue Dinge im Genre zu tun."

Zu diesem Thema erinnert sich Romero auch daran, wie Spieler geheime Räume im klassischen Stil in FPS lieben, und gibt eine gute Liste von Shootern, die er gespielt oder gemocht hat, einschließlich Indie-Bemühungen wie "Turbo Overkill, Ultrakill, Dusk" und dann "riesige Triple-A-Spiele, wissen Sie, Apex Legends, die Ghost Recons (Wildlands und Breakpoint), Overwatch, PUBG" oder das, was er am meisten gespielt hat, Borderlands 3, als Beispiel dafür, etwas anderes auszuprobieren.

In der Mitte des Interviews blickt Romero auch auf das Gangster-Strategiespiel Empire of Sin und seinen Pre- und Post-Launch-Prozess zurück. Nochmals, genau wie bei FPS, "es war sehr anders für das große Strategie-Genre, und es war nicht wie bei anderen Spielen, das ist eines der Dinge, die wir gerne tun, ist etwas zu machen, das nicht nur eine Kopie von jemand anderem ist, das innerhalb eines Genres steht, das sich seit Jahren entwickelt hat".

Was würdest du gerne im neuen FPS von Doom, Quake und Wolfenstein 3D-Co-Schöpfer sehen?