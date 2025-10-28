John Romero: "Wir waren ungefähr in der Mitte unseres Spiels"

HQ

Im Laufe des Sommers befand sich Romero Games in einer sehr turbulenten Situation, als plötzlich die Finanzierung für den derzeit in Entwicklung befindlichen Titel zurückgezogen wurde. Das Studio war nicht mehr voll in Produktion, sondern viele seiner Entwickler waren arbeitslos, während das Projekt auf Eis gelegt wurde, während die Gründer John und Brenda Romero weiterhin darum kämpften, dass der Entwickler seine Türen für immer schloss.

Kürzlich haben wir uns im Rahmen von San Diego Comic Con Malaga mit John Romero getroffen, um mehr über den Stand dieses Titels zu erfahren und darüber, wie Romero Games sich an die jeweilige Situation anpasst.

"Nun, wir überlegen immer noch, was wir mit unserem großen Spiel anfangen werden." begann Romero. "Wir besitzen das geistige Eigentum, wir besitzen den Code, wir besitzen alles an dem Spiel, richtig? Wir haben also viele Unternehmen, die interessiert sind und immer noch mit uns daran arbeiten, denn wenn man jahrelang ein Spiel entwickelt und 50 Millionen Dollar in ein Spiel steckt, wenn man umzieht und anfängt, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten, bekommt er 50 Millionen Dollar kostenlos. Viele Leute wollen also weiter an etwas arbeiten, und selbst wenn das nicht passiert, haben Sie Vermögenswerte im Wert von 50 Millionen Dollar, die Sie verwenden können, um eine andere Sache zu machen. Egal was passiert, du kürzst das Ende deines Spiels ab, oder? Um dein Spiel schneller erledigen zu können, hast du schon viel da."

Wir erkundigten uns dann, wie weit die Entwicklung Romero Games sei, und John fügte hinzu: "Wir waren, ja, wir waren ungefähr in der Mitte unseres Spiels, ja."

Im vollständigen Interview mit Romero haben wir auch über Battle Royales gesprochen und darüber, dass Romero nicht daran interessiert ist, einen Titel in diesem Genre zu machen. Schauen Sie sich das vollständige Video unten an.