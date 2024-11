John Romero über Doom: The Dark Ages und wie sie die Aliens-IP für das ursprüngliche Doom abgelehnt haben

HQ

Die Entstehung des ursprünglichen Doom im Jahr 1993 ist natürlich ein entscheidendes Kapitel in der Geschichte der Videospiele und wurde kürzlich in dem Buch Doom Guy: Life in First Person von John Romero aufgegriffen, als der biografische Band zur Feier seines 30-jährigen Jubiläums veröffentlicht wurde. Neulich haben wir uns mit dem Autor und Doom-Co-Creator in Cascais im Rahmen von DevGAMM getroffen, und dort haben wir uns sowohl die Ursprünge des Spiels als auch dessen Veränderungen im Laufe der Jahre angesehen.

Eine Sache über das ursprüngliche Doom, die einige wissen, andere nicht, ist, dass es angeboten wurde, ein offiziell lizenziertes Alien-Spiel zu werden, aber unter anderem fand das Team hinter dem bald zum Klassiker werdenden die Idee ein bisschen zu allgemein.

"Vor Doom sind wir durch ein Nazi-Schloss gegangen und haben Nazis in die Luft gesprengt", beginnt Romero im Gamereactor-Video-Interview unten zu erzählen. "Kein anderes Spiel, außer Castle Wolfenstein, kein anderes Spiel hat das geschafft. In 3D für eine neue Generation war das eine großartige Idee. Und dann bei Doom war es so, dass man im Weltraum immer Außerirdische findet. Was wäre, wenn du stattdessen die Hölle fändest? Es ist also so, als ob die Wissenschaft gegen die Religion da hineingebissen hätte. Es war also interessant. Wir experimentieren so weit mit Portalen und Teleportationen, dass wir die Hölle finden. Wie, oh mein Gott, es existiert wirklich! (lacht) Das war also eine wirklich einzigartige Idee."

"Und wenn wir dann das Angebot bekommen, die Erfahrung von Doom in ein Spiel wie ein Alien-Franchise zu verwandeln", fährt er fort. "Als wir uns also die Idee ansahen, Alien als Franchise-Idee für die Erfahrung von Doom zu verwenden, war das größte Problem, mit einer Filmfirma umzugehen und die kreative Kontrolle, die uns genommen werden würde. Und das haben wir noch nie gemacht. Und dann fragte ich mich, warum sollten wir das geistige Eigentum von Alien wertvoller machen und nicht unser eigenes geistiges Eigentum, unser eigenes geistiges Eigentum? Das ergab keinen Sinn. Wir erschaffen unsere eigene Welt und unser eigenes Franchise. Warum sollten wir ihnen einfach alles geben? Also vergiss es. Und so waren es nur 30 Minuten Diskussion."

Nachdem wir über Weltraum und Hölle gesprochen haben, haben wir Romero gebeten, uns seine Gedanken über das kommende Spiel Doom: The Dark Ages und das mittelalterliche Fantasy-Setting mitzuteilen.

"Wir haben Heretic und Hexen gemacht, die Mittelalter-Shooter von damals", erinnert er uns stolz. "Und es war, weil ich sehen wollte... Wir lieben Dungeons & Dragons. Und es ist so, wie Highspeed-D&D aussehen würde? Denn das haben wir noch nie gesehen. Alles in der Vergangenheit war wie, weißt du, die SSI Gold Box Spiele. Alles ist wie schrittweise. Alles ist langsames, rundenbasiertes Zeug. Es ist wie Hochgeschwindigkeits-Mittelalter, das will ich sehen. Und das ist der Grund, warum Heretic mit Raven erschaffen wurde. Und Hexen war der Nachfolger davon, ein noch schwierigeres Spiel zu spielen. Aber es war großartig. Es war der Anfang, etwas spielen zu können, das im Mittelalter, im Mittelalter, spielte, und zwar mit hoher Geschwindigkeit. Und jetzt haben wir natürlich Doom: The Dark Ages. Das wird bald erscheinen. Ich denke, es ist die Army of Darkness-Version von Doom. Wie moderne Charaktere, die in die Vergangenheit zurückkehren und sie alle niedermähen (lacht)."

Romero bereitet gerade einen brandneuen FPS vor (mehr Details hier) und im vollständigen Interview erzählt er auch, wie schockiert er war, als er das ursprüngliche Doom auf einem Schwangerschaftsstick laufen sah.

Freust du dich darauf, Doom: The Dark Ages zu spielen? Und was glaubst du, was passiert wäre, wenn das Originalspiel tatsächlich zu Doom: Aliens geworden wäre?