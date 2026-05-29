John Rambo wird im Juni 2027 in den Kinos Premiere feiern

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Rambo wird bald zurück sein. Rambo: Last Blood war tatsächlich nicht das letzte Mal, dass die Serie actiongeladene Abenteuer bot, und ebenso ist First Blood in einer ziemlich urkomischen Wendung nicht das erste Mal, dass die Figur zur Sache kommt, denn das schlicht benannte John Rambo bietet eine Prequel-Geschichte, die Rambos Leben vor den Ereignissen von First Blood beleuchtet, insbesondere während seiner Zeit als Green Beret im Vietnamkrieg.

Während wir stetig Informationen über John Rambo erhalten haben, zuletzt auch, dass Sylvester Stallone als ausführender Produzent am Film beteiligt ist, hat die neueste Entwicklung das genaue Veröffentlichungsdatum des Films bestätigt, der in etwas mehr als 12 Monaten Premiere feiern soll.

Das Datum ist auf den 4. Juni 2027 festgelegt, und an diesem Tag werden wir Noah Centineo zum ersten Mal als John Rambo sehen – eine Rolle, für die er in Kampfbereitschaft sein sollte, zumal er gerade erst im Street Fighter-Film als unglaublich muskulöser Ken Masters mitgespielt hat.

Wir wissen noch keine weiteren Informationen über John Rambo, aber da der Premierentermin gesichert ist, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis weitere Informationen auftauchen.