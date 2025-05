John Oliver sagt, was wir alle denken: "SNL UK klingt nach einer schrecklichen Idee"

Es ist kein Geheimnis, dass verschiedene Regionen, Länder und Gruppen einen unterschiedlichen Sinn für Humor haben. Aus diesem Grund gab es bereits eine gehörige Portion Skepsis gegenüber den Plänen, erneut zu versuchen, Saturday Night Live zu einem festen Bestandteil im Fernsehen in Großbritannien zu machen, mit Plänen, die Sketch-Show im Jahr 2026 auf die britischen Inseln zu bringen.

Einer, der diesen Plänen ebenfalls sehr skeptisch gegenübersteht, ist der Late-Night-Talkshow-Moderator John Oliver, der als Brite, der eine langjährige amerikanische Show moderierte, mit beiden Arten von Comedy sehr vertraut ist.

Während eines Auftritts in der Show Late Night with Seth Myers kritisierte Oliver, der lange Zeit als Teil der SNL-Crew gearbeitet hat, die Pläne, eine britische Version zu erstellen, und ging sogar so weit, zu behaupten, dass dies eine "schreckliche Idee" sei.

Laut Deadline erklärte Oliver: "Es klingt nach einer schrecklichen Idee. Es hört sich nur nach einem schlechten... Wir hatten schon früher Sketch-Comedy. Und es fühlt sich einfach so an, als ob Saturday Night Live eine so einzigartige Gruppe ist. Es ist ein Kult. Ich versuche, das Wort nicht zu sagen – es ist eine Sekte. Ich weiß nicht, wie man diesen Kult dem Vereinigten Königreich aufzwingen kann."

Stimmen Sie Oliver zu oder glauben Sie, dass SNL endlich zu einem alltäglichen Ereignis im britischen Fernsehen werden kann?