John Malkovich lehnte Marvel-Angebote ab, weil sie nicht genug bezahlten

John Malkovich ist ein mysteriöser Mann, der oft als ein ziemliches Rätsel angesehen wird, wenn es um Hollywood-Stars geht. Wenn man an den Schauspieler denkt, denkt man vielleicht nicht sofort, dass er für das MCU geeignet ist, aber anscheinend hat Marvel schon seit Jahren versucht, ihn auf die Hupe zu bekommen.

Im Gespräch mit GQ verriet Malkovich, warum er sie bisher abgelehnt hat. "Der Grund, warum ich sie nicht gemacht habe, hatte nichts mit irgendwelchen künstlerischen Erwägungen zu tun. Ich mochte die Deals, die sie gemacht haben, überhaupt nicht", sagte er. "Diese Filme sind ziemlich zermürbend zu machen... Wenn Sie sechs Monate lang an einem Kran vor einem Greenscreen hängen, zahlen Sie mir. Du willst mich nicht bezahlen, das ist cool, aber dann will ich es nicht machen, weil ich lieber auf der Bühne stehe oder ein Stück inszeniere oder etwas anderes mache."

Nach den Dreharbeiten zu The Fantastic Four: First Steps hat Malkovich seine Meinung über das Erlebnis geändert. "Es ist dem Theater nicht so unähnlich. Du stellst dir einen Haufen Sachen vor, die nicht da sind, und machst dein kleines Theaterstück."

Malkovichs Rolle in The Fantastic Four: First Steps bleibt ein Rätsel, obwohl einige Berichte darauf hindeuten, dass es sich bei ihm um Ivan Kragoff, auch bekannt als der Rote Geist, handelt.