John Lithgow sagt, dass J.K. Rowlings Kontroversen ihn nicht davon abhielten, die Rolle des Dumbledore zu übernehmen

Für viele Fans wird die kommende Harry Potter TV Serie bei HBO sicherlich spannend. Es gibt jedoch einen Teil der Harry-Potter-Fangemeinde, der sich aufgrund der umstrittenen Rhetorik der Schöpferin von Wizarding World, J.K. Rowling, sicherlich in einem Konflikt fühlen wird.

Große Schauspieler wie David Tennant und Pedro Pascal, die oft dafür kritisiert werden, dass sie Ansichten verbreiten, die als transfeindlich gelten, haben sich in letzter Zeit gegen Rowling ausgesprochen, da ihre Veröffentlichungen nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs, die Frauen als durch ihr biologisches Geschlecht definiert definiert, zugenommen haben.

Im Gespräch mit der Times wurde John Lithgow, der Dumbledore in der kommenden HBO-Serie Harry Potter spielen wird, nach Rowlings Ansichten gefragt und ob sie seine Entscheidung, die Rolle anzunehmen, beeinflusst haben. "Ich dachte, warum ist das überhaupt ein Faktor? Ich frage mich, wie J.K. Rowling das aufgenommen hat. Ich nehme an, dass ich sie irgendwann treffen werde und ich bin neugierig, mit ihr zu sprechen", sagte er.

Lithgow sprach auch von einem "sehr guten Freund", der ihm einen Link zu einem Artikel schickte, in dem er aufgefordert wurde, das Projekt zu verlassen. Aber Lithgow bleibt bei seiner Entscheidung und vergleicht die Rolle des Dumbledore mit der Zeit, als er den antisemitischen Autor Roald Dahl in Giant auf der Bühne spielte: "Niemand hat sich beschwert, als ich zustimmte, Dahl zu spielen, aber ich habe so viele Nachrichten über J.K. Rowling erhalten. Ist das nicht merkwürdig?"

Die Harry-Potter-HBO-Serie befindet sich derzeit in Produktion und soll 2026 erscheinen.