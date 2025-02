John Lithgow in den letzten Verhandlungen, um Dumbledore in der HBO-Serie Harry Potter zu spielen

HQ

Es wird berichtet, dass John Lithgow in abschließenden Gesprächen ist, um die Rolle des Professor Albus Dumbledore in der Harry-Potter-Serie bei HBO zu spielen. Die Serie, die derzeit ihre Besetzung vor den Dreharbeiten zusammenstellt, ist eine der am meisten erwarteten Serien, die voraussichtlich im Jahr 2026 ausgestrahlt wird.

Diese Nachricht kommt über Deadline, und HBO hat sich nicht offiziell dazu geäußert, ob Lithgow in abschließenden Gesprächen ist, hat aber als Reaktion auf die Berichte Folgendes gesagt: "Wir wissen es zu schätzen, dass eine so hochkarätige Serie viele Gerüchte und Spekulationen nach sich ziehen wird. Während wir uns durch die Vorproduktion bewegen, werden wir die Details erst bestätigen, wenn wir die Deals abgeschlossen haben."

Erwarten Sie also keine große Enthüllung, bis etwas feststeht. Die Serie ist auf über ein Jahrzehnt ausgelegt und bietet alten Fans eine Geschichte, die den Büchern näher kommt, und neuen Fans die Möglichkeit, die Zauberwelt zum ersten Mal zu erkunden. Bei diesem Engagement mag manch einer das Alter von Lithgow in Frage stellen. Der Schauspieler, der derzeit 79 Jahre alt ist, wird Dumbledore aller Wahrscheinlichkeit nach bis Anfang der 90er Jahre spielen. Der Schulleiter soll zwar alt sein, aber vielleicht ist das eine zu große Verpflichtung für Lithgow.