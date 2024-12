John Le Carrés The Night Manager Adaption kehrt zurück

Nach Jahren des Wartens wurde die mit Spannung erwartete zweite Staffel von The Night Manager bestätigt, und die Fans können sich auf weitere actiongeladene Spionage im Jahr 2025 freuen. Die BBC kündigte offiziell nicht nur eine, sondern gleich zwei neue Staffeln für den Spionagethriller an, in denen Tom Hiddleston seine Rolle als Jonathan Pine wieder aufnimmt, den scharfsinnigen und einfallsreichen Hotelmanager, der zum Geheimagenten wurde. Während die Details der Handlung noch unter Verschluss sind, ist bekannt, dass die Serie acht Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel ansetzen und in neue verdeckte Missionen für Pine eintauchen wird.

Olivia Colman wird als Angela Burr, die knallharte Leiterin der Task Force des Außenministeriums, an der Seite von Alistair Petrie als Lord Sandy Langbourne zurückkehren. Die Serie erweitert ihr Ensemble auch um neue Gesichter, darunter Camila Morrone (Daisy Jones & the Six) und Diego Calva (Narcos: Mexico).

The Night Manager Staffel 2 wird ihren eigenen Kurs einschlagen müssen, da das Ausgangsmaterial von John le Carré bereits in der ersten Staffel vollständig erforscht wurde. Da es keinen Roman gibt, dem man folgen kann, werden die Schöpfer eine völlig originelle Erzählung schaffen, die viel Raum für Überraschungen lässt.

Hat Ihnen die erste Staffel von The Night Manager gefallen?