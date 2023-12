John Krasinski und Ryan Reynolds versammeln ihre Star-Freunde im ersten Trailer zu IF

Einige der größten Filmfirmen der Welt begannen einen Bieterkrieg, als John Krasinski und Ryan Reynolds 2019 einen Film namens Imaginary Friends vorstellten, und jetzt haben wir endlich einen guten Hinweis darauf, ob Paramount einen guten Deal bekommen hat oder nicht.

Dieser erste Teaser-Trailer zu dem, was jetzt auf IF gekürzt wird, gibt uns einen Vorgeschmack darauf, was passiert, wenn ein Mann und ein Mädchen die Fähigkeit haben, ihre imaginären Freunde real werden zu lassen. Sagen wir einfach, Krasinski geht mit dem Konzept von A Quiet Place nicht aufs Ganze, sondern geht in die völlig entgegengesetzte Richtung, indem er es zu einem lustigen Abenteuer macht, in dem die beiden scheinbar die Fähigkeit annehmen und einige alberne Dinge tun, um diese Kreaturen zu retten, die von Steve Carell, Matt Damon, Emily Blunt, Phoebe Waller-Bridge, Awkwafina und so vielen anderen Film- und Fernsehstars gesprochen werden.

IF soll am 17. Mai 2024 Premiere feiern.