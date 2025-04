John Krasinski und Natalie Portman suchen nach dem Fountain of Youth im neuen Apple TV+ Film

Der Mai scheint ein wirklich großer Monat für Apple TV+ Abonnenten zu werden, da der Streamer ab dem 16. Mai die mit Alexander Skarsgard überschriebene Murder Bot hat, auf die dann in der Woche darauf eine große Abenteuergeschichte folgt. Dieser ist als Fountain of Youth bekannt und es ist ein Film, der von Guy Ritchie stammt und in dem einige große Namen mitspielen, darunter John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González und Domnhall Gleeson.

Was die Handlung angeht, wenn Sie Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides gesehen haben, ist dies sehr ähnlich, außer dass es in der heutigen Zeit spielt und so gut wie nichts mit Piraten zu tun hat... Im Wesentlichen folgt die Geschichte Krasinskis und Portmans entfremdeten Geschwistern, die beschließen, sich zusammenzuschließen, um die Mythologie Fountain of Youth zu finden. Dies führt sie auf ein Uncharted oder Indiana Jones ähnliches Abenteuer rund um den Globus.

In der offiziellen Inhaltsangabe heißt es weiter: "Fountain of Youth folgt zwei entfremdeten Geschwistern (John Krasinski und Oscar-Preisträgerin Natalie Portman), die sich bei einem globalen Raubüberfall zusammentun, um die mythologische Fountain of Youth zu finden. Sie müssen ihr Wissen über die Geschichte nutzen, um Hinweisen auf ein episches Abenteuer zu folgen, das ihr Leben verändern wird... und möglicherweise zur Unsterblichkeit führen."

Fountain of Youth debütiert am Apple TV+ am 23. Mai. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

