John Krasinski kehrt als Jack Ryan zurück

Als die vierte StaffelPrime Video von Jack Ryan zu Ende ging, wurde erwartet, dass dies das letzte Mal sein würde, dass wir John Krasinski als Spionageagenten sehen würden. Der Schauspieler und Filmemacher hatte sich anscheinend entschieden, nicht mehr vor der Kamera zu stehen, sondern lieber hinter der Kamera als Drehbuchautor und Regisseur zu arbeiten, aber jetzt ist klar, dass der Ruf, die Welt zu retten und die Welt der Spionage weiter zu erforschen, zu stark ist, da der Schöpfer als CIAA Quiet Place -Held zurückkehren wird.

Laut The Hollywood Reporter wird Krasinski in Zukunft als Jack Ryan in einem Spielfilm für Amazon MGM zurückkehren. Die genaue Handlung und Zusammenfassung des Projekts muss noch bestätigt werden, aber es wird erwähnt, dass Wendell Pierce seine Rolle wieder aufnehmen wird, während Michael Kelly ebenfalls in Verhandlungen über ein Comeback steht.

Je nachdem, wer das Projekt leitet, ist der ausführende Produzent und Regisseur von Staffel 2Prime Video der Serie, Andrew Bernstein, als Regisseur verpflichtet, während der Autor und Co-Executive Producer von Staffel 4, Aaron Rubin, das Drehbuch schreibt.

Es gibt noch kein Wort über ein Veröffentlichungsdatum oder -fenster.