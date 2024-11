John Krasinski ist der sexieste Mann der Welt 2024

HQ

John Krasinski wurde von People's zum sexiest man alive 2024 gekürt. Der Schauspieler, der vor allem für seine Rollen als Jim in der US-Version von The Office, Jack Ryan in der Amazon Prime-Serie und Lee Abott in A Quiet Place bekannt ist, hat die prestigeträchtige Position des sexiesten Mannes des Magazins eingenommen.

Ist das wahr? Nun, selbst Krasinski scheint es nicht zu glauben. Er dachte, er würde, wie er in einem Interview mit People erzählt. "So wache ich nicht auf und denke: 'Ist das der Tag, an dem ich gefragt werde, der Sexiest Man Alive zu sein?' Und doch war es der Tag, an dem ihr es geschafft habt. Ihr habt die Messlatte für mich wirklich höher gelegt", sagte er.

Der 45-jährige Schauspieler steht vielleicht nicht ganz oben auf Ihrer Liste, aber er hat viel Arbeit investiert, um seine Figur zu bewahren und in Form zu kommen, seit er The Office verlassen hat. Er reiht sich in die Riege von Patrick Dempsey, Michael B. Jordan und Harrison Ford ein, die die Auszeichnung erhalten.

Werbung: