John Gwynne denkt, dass sein Bloodsworn Saga ein "ziemlich gutes" Videospiel abgeben würde

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Obwohl wir oft sehen, wie viele Bücher für Film und Fernsehen adaptiert werden, überschneidet das Medium nicht so häufig in den Bereich der Videospiele. Es gibt wichtige und wichtige Ausnahmen, nicht zuletzt CD Projekt Reds The Witcher, aber vielleicht gibt es eine Zukunft, in der die Werke des Autors John Gwynne zu großen Videospielen werden.

Im Rahmen von Celsius 232 hatten wir kürzlich das Privileg, mit dem britischen Autor zu sprechen, der für die Of Blood and Bone-Trilogie und das gefeierte Malice bekannt ist. Wir sprachen über diese populären schriftlichen Werke, lenkten aber auch Gwynnes Meinung zu anderen Unterhaltungsmedien, darunter Videospiele, ein.

Wir erkundigten uns bei Gwynne nach seinen Gedanken zu Spielen, woraufhin er erklärte, dass er das Medium liebt, aber dass er "vorsichtig sein muss, wenn ich Videospiele spiele, weil ich eine etwas süchtige Persönlichkeit habe und viel von meinem Leben verlieren kann, also beschränke ich mich jetzt auf die Spiele, die ich spiele, damit meine Familie mich nicht verstoßen wird."

Das gesagt, wäre Gwynne daran interessiert, einige seiner Werke als Videospiel adaptiert zu sehen, und wenn ja, welches? "Ich glaube, ich würde sagen, die Bloodsworen-Saga. Ich denke, das wäre ein ziemlich guter Fall."

Anschließend sprach er weiter darüber, wie das zusammengestellt werden könnte, und bemerkte "vielleicht etwas dazwischen zwischen The Witcher und God of War" und fügte hinzu : "So etwas, das wäre guter Spaß."

Die Bloodsworen-Saga ist das neueste Projekt, an dem Gwynne arbeitet, mit einem nordischen Mythologie-Setting und derzeit drei verfügbaren Büchern (The Shadow of the Gods, The Hunger of the Gods und The Fury of the Gods).

Für mehr von Gwynne verpassen Sie nicht unser vollständiges Interview unten.