John Deere erweitert sein autonomes Angebot mit neuen Innovationen auf der CES 2025

John Deere hat die Anzahl der autonomen Fahrzeuge und Technologien, die das Unternehmen anbietet, stetig erhöht, um die Belastung der knappen Anzahl von Fachkräften in der Landwirtschaft zu verringern. Als Teil dieser Bewegung präsentierte der Maschinenbauer auf der CES 2025 seine neuesten autonomen Innovationen.

Es gab vier große Ankündigungen, über die wir sprechen konnten, von denen zwei Traktoren sind, einer ein Muldenkipper und die letzte ein Elektromäher. Bei den Traktoren ist der erste der Autonomous 9RX Tractor, der für die großflächige Landwirtschaft konzipiert ist, indem er es den Landwirten ermöglicht, sich weniger auf kleinere Aufgaben und mehr auf große Herausforderungen zu konzentrieren. Dazu kommen 16 Kameras, die in einer 360-Grad-Ansicht angeordnet sind, damit der Traktor Aufgaben sicher und schneller als sein Vorgänger erledigen kann.

Der andere Traktor ist der Autonomous 5ML Orchard Tractor, der, wie der Name schon sagt, für die Arbeit in dichten Obstgärten ausgelegt ist. Er verwendet Lidar-Sensoren, um seine Bewegungen aufzuzeichnen, und ist in der Lage, die Pflanzen mit den notwendigen Substanzen zu überschütten, um sie zu schützen, wodurch den Landwirten die sich wiederholende Arbeit abgenommen wird.

Der 460 P-Tier Autonomous Articulated Dump Truck ist für Steinbrucharbeiten gedacht, insbesondere für den Transport von Material in Steinbrüchen, ohne dass ein menschlicher Fahrer erforderlich ist. Und schließlich gibt es noch die Autonomous Battery Electric Mower, ein kommerzielles Produkt, das die gleiche Technologie wie die größeren Fahrzeuge von John Deere verwendet, nur in einem reduzierten Maßstab, was zu zwei Kameras vorne, links, hinten und rechts führt, um eine 360-Grad-Ansicht zu schaffen, um Gras und Rasen ohne Probleme oder notwendiges menschliches Eingreifen zu trimmen.

Die Release-Pläne für die einzelnen Produkte wurden von John Deere noch nicht bestätigt.