John Cenas Peacemaker erhält explosiven Trailer

HQ

Neben Margot Robbies brillanter Interpretation von Harley Quinn, waren wir auch von John Cenas Peacemaker in The Suicide Squad ein großer Fan.

Anscheinend waren andere Fans derselben Meinung, denn im kommenden Jahr erhält der Peacemaker eine komplett eigene Fernsehserie, produziert von James Gunn (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad). Auf Twitter teilte Gunn bereits das offizielle Poster der Serie, auf dem der gesamte Cast zu sehen ist. Zusätzlich haben wir auch einen neuen Trailer erhalten, der laut Gunn den ''größten Vollidioten der Welt'' in Aktion zeigt.

Den Trailer könnt ihr euch unten anschauen. Wir verspüren eine Deadpool-Atmosphäre, gewiss ein gutes Zeichen. Hoffentlich erwarten uns viele Lacher und noch viel mehr Action, wenn die erste Episode am 13. Januar 2022 auf HBO Max erscheint.